عندما حكم على العراق بالفقر المؤبد

كفاح حيدر فليح

أوضاع العراق اليوم هي نتيجة طبيعية للاحتلال الأمريكي ومخططاته لتدمير منظومة القيم الاجتماعية بنحوٍ خاص والبلد بنحوٍ عام، أذ وضع الاحتلال الأمريكي عند دخوله العراق عام 2003، ومع أيامه الأولى ستراتيجية لتنظيم الصناعة النفطية في العراق التي هي جزء من مخطط متكامل لنهب خيرات البلد، وهذه الاستراتيجية تتيح للشركات النفطية الأمريكية توقيع عقود طويلة الأمد تصل لمدة ثلاثين عام، تحصل بموجبها على الحصة الأكبر من إيرادات عائدات النفط العراقي تصل لعشرات بل لمئات المليارات من الدولارات، وهي البداية لعمليات خصخصة للشركات الصناعية العراقية، فبعد أن رفض ما يسمى بالحاكم المدني للعراق بول بريمر تزويد المصانع والشركات الحكومية العراقية بمولدات كهرباء لتعويض النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية لأعادتها للعمل بحجة أنها تُعد من مخلفات النظام المباد، فضلاً عن فتح الحدود لدخول البضائع الصناعية والزراعية المستوردة وإعفائها من رسوم الضريبة، والتي أثرت بشكل مباشر على الصناعات المحلية والانتاج الزراعي، وما زاد الطين بله أن الشركات الأمريكية الأمنية وشركات المقاولات التي جاءت تحت عنوان إعادة إعمار العراق جلبت الآلاف العمال الذين تلقفوا فرص العمل من العراقيين، وشكلت عملية تدميريه واسعة للصناعة الوطنية العراقية التي كانت تمثل رمزاً وطنياً ومصدر اعتزاز للعراقيين، وشكل هذا أكبر عملية ابتزاز محمية من قوات الاحتلال في التاريخ، فضاعت من أموال العراق في السنة الأولى من الاحتلال أكثر من عشرين مليار دولار كانت حصة شركات بريمر لوحده أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفي الوقت ذاته كان المرتزقة الذين جلبهم المحتل يتقاضون مبالغ طائلة من عائدات الثروة النفطية العراقية إذ يبلغ ما يتقاضاه الفرد الواحد منهم(900) دولار يومياً، وفي الوقت نفسه لم تعاد الحياة لمئات المصانع العراقية والتي كانت تشكل مصدر دخل ورزق للأف من العراقيين، وبذلك حكم على العراق بالفقر المؤبد من جراء سياسات الاحتلال الرعناء، وفشل عمليات إعادة الإعمار الأكذوبة الكبرى التي جاءت مع الاحتلال فشلاً ذريعاً شكلت خيبة أمل كبيرة للعراقيين، وزاد الفقر والبطالة مع مرور سنوات الاحتلال وما بعدها إلى أن وصل الحال لما عليه الوضع الآن، وبمعدلات كبيرة يصعب معها إيجاد حلول ومعالجات لها وهو ما ينذر بسوء في قادم الأيام، وهذا المخطط الممنهج الذي عملت عليه الإدارة الأمريكية على وفق سياسة رأسمالية الكوارث الاقتصادية، لتدمير قوة العراق الاقتصادية والثقافية والحضارية.

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