“مجلس النواب .. الرهان الخاسر”

بقلم: حيدر عصام

ساعات تفصلنا عن نطق المحكمة الاتحادية بِحكمها بعدما لمحّت بالأمس بأن من الممكن اصدار القرار دون مرافعة مما يُشير بأنها مُصرّةٌ على إصداره، إلا انه بثلاث إحتمالات: أما الحُكم بردّ الدعوى لإنعدام صلاحية المحكمة الاتحادية بالنظر في هكذا دعاوى بدلالة المادة ٦٤ من الدستور، او الحُكم بِحلّ مجلس النواب، او تأجيل الدعوى.

بالأمس تكهّن (الصدر) قرار المحكمة؛ فأحرج المحكمة بقرار انعزاله فأبعدَ خيار التأجيل لإنعدام فرص الحوار، وتدهور الوضع الامني سيُلزِم المحكمة باستبعاد خيار ردّ الدعوى، لذا؛ لم يتبقَّ امام المحكمة إلا الحكم بحلّ مجلس النواب ذريعة تجاوز السلطتين التشريعية والتنفيذية للمُدد الدستورية وحقناً للدماء والاحتكام للفقرة ثانياً من المادة ٦٤ بأن تُعد الحكومة مستقيلة بأثر حلّ مجلس النواب شريطة ان يدعو رئيس الجمهورية للانتخابات العامة لفترة امدها ٦٠ يوماً.

الفُرقاء والاحباء من الساسة في العراق لم ولن يتفقوا على ما بعد ذلك، الصمت الامريكي حيرهم اكثر مما حيرتهم توجهات (الصدر)، إلا أن في اروقة “السياسة الخارجية” للحكومة الحالية هناك دويّ حديث، كذّبهُ بعض ساسة وصدّقهُ آخرون، ومنهم بسبب صُغر حجم عقله لم يتمكن حتى من سماعه.

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