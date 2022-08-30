محمد صلاح يتسلم جائزة من رابطة اللاعبين المحترفين

تسلم نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، جائزة اليوم بناءً على مستواه في الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان محمد صلاح قد فاز جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، 2021/22، من رابطة اللاعبين المحترفين.
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ليس هذا فقط، بل تواجد محمد صلاح كذلك في التشكيل المثالي لموسم الدوري الإنجليزي المذكور، من قِبل الرابطة نفسها.
وأعلنت الرابطة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم، تسلم لاعبو ليفربول جوائزهم بعد تواجدهم في التشكيل المثالي.
وكتبت الرابطة ساخرة: “شكرًا ليفربول على سماحهم لنا بتسليمنا جوائز فريق العام اليوم”.
وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو، حيث قال ضاحكًا: “سأمرر الهاتف إلى شخص أهزمه دائمًا في لعبة التنس”، وكان يقصد بذلك ترينت ألكسندر أرنولد.
تسلم نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، جائزة اليوم بناءً على مستواه في الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان محمد صلاح قد فاز جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، 2021/22، من رابطة اللاعبين المحترفين.
اقرأ أيضًا.. أسطورة السلة الأمريكية: أشجع ليفربول من أجل محمد صلاح.. وتأثرت بما فعله في مصر
ليس هذا فقط، بل تواجد محمد صلاح كذلك في التشكيل المثالي لموسم الدوري الإنجليزي المذكور، من قِبل الرابطة نفسها.
وأعلنت الرابطة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم، تسلم لاعبو ليفربول جوائزهم بعد تواجدهم في التشكيل المثالي.
وكتبت الرابطة ساخرة: “شكرًا ليفربول على سماحهم لنا بتسليمنا جوائز فريق العام اليوم”.
وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو، حيث قال ضاحكًا: “سأمرر الهاتف إلى شخص أهزمه دائمًا في لعبة التنس”، وكان يقصد بذلك ترينت ألكسندر أرنولد.
تسلم نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، جائزة اليوم بناءً على مستواه في الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان محمد صلاح قد فاز جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، 2021/22، من رابطة اللاعبين المحترفين.
اقرأ أيضًا.. أسطورة السلة الأمريكية: أشجع ليفربول من أجل محمد صلاح.. وتأثرت بما فعله في مصر
ليس هذا فقط، بل تواجد محمد صلاح كذلك في التشكيل المثالي لموسم الدوري الإنجليزي المذكور، من قِبل الرابطة نفسها.
وأعلنت الرابطة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم، تسلم لاعبو ليفربول جوائزهم بعد تواجدهم في التشكيل المثالي.
وكتبت الرابطة ساخرة: “شكرًا ليفربول على سماحهم لنا بتسليمنا جوائز فريق العام اليوم”.
وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو، حيث قال ضاحكًا: “سأمرر الهاتف إلى شخص أهزمه دائمًا في لعبة التنس”، وكان يقصد بذلك ترينت ألكسندر أرنولد.
التنس”، وكان يقصد بذلك ترينت ألكسندر أرنولد.