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مسرور بارزاني: نؤكد استعدادنا للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في البلاد

مسرور بارزاني:

اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، استعداد الإقليم للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء العراق كله.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني، على خلفية الأحداث الدامية واندلاع الاشتباكات في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، منذ يوم امس الاثنين.

ونشر مسرور بارزاني، على حسابه في موقع تويتر “أشعر بالانزعاج الشديد إزاء الحلقة الجديدة للعنف في العراق. تحدثتُ إلى رئيس الوزراء الكاظمي للتأكيد على استعداد حكومة إقليم كوردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة”.

وأضاف ان “الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا العميقة والخطيرة التي تواجهها البلاد.  يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية لتحديد جوهر الاختلافات مع بعضنا بعضاً، وأن نتقبل بأن الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً يتطلب حلاً دائماً”.

وتشهد بغداد معارك عنيفة، بكافة أنواع الأسلحة منذ يوم امس، في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية، وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد، عقب اندلاع اشتباكات بعد قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية، وبعد اقتحام أنصاره لمجمع حكومي ضخم في بغداد.

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