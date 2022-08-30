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مقرب من الصدر يعلن “حلاً بسيطاً للتهدئة”: فليعتزل قادة الإطار العمل السياسي ويترك الأمر للشعب

عد رجل الدين حليم الفتلاوي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، حل الازمة الراهنة “بسيط ومقدور عليه”، مطالباً قادة الاطار التنسيقي بـ”اعتزال” العمل السياسي كما اعتزله الصدر.

وقال الشيخ حليم الفتلاوي في منشور على موقع فيس بوك إن “القائد مقتدى القدوة بالتهدئة”، مبينا أن “وعلى طول المدة من الانتخابات الى اليوم ينادي القائد مقتدى الصدر بالسلمية مع فسح المجال للفرقاء الساسيين باخذ زمام تشكيل الحكومة بمعزل عنه وعن كتلته لانه لا يريد ان يشاركهم بتوافقهم المحاصصاتي الذي يمقته”.

وأضاف الفتلاوي “فالذين ينادون بالتهدئة، فأقول لهم الحل بسيط ومقدور عليه: فليعتزل قادة الاطار العمل السياسي، كما اعتزل السيد مقتدى الصدر. ويُترك الشعب العراقي يقرر مصيره في ادارة وطنه”.

وختم الشيخ الفتلاوي منشوره بالقول ” يا دار ما دخلك شر، لو أمرهم مو بديهم”.

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