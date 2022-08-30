نيجيرفان بارزاني يفتح أبواب أربيل لتجاوز الأزمة العراقية

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وعدم السماح بخروج الوضع عن السيطرة في البلاد.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان “نتابع عن كثب وبقلق عميق التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها اليوم بغداد ومناطق أخرى في البلاد، وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وأن لا تسمح بانفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه”.

وأضاف أن “التظاهر السلمي حق دستوري مكفول، أما التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة فلن يحل أي مشكلة، بل يزيد الوضع تعقيداً، لذا يجب حفظ هيبة مؤسسات الدولة وعدم إعاقة مهامها وأعمالها”.

وتابع “كذلك على القوات الأمنية التعامل بمنتهى الحيطة والحذر مع الوضع وعدم السماح لتحول التظاهرات والأحداث إلى ذريعة لزيادة التدهور في الوضع الأمني، ومنع سقوط ضحايا في صفوف المواطنين”.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن “أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة، والعودة إلى المنطق، والمباشرة بحوار وطني ومسؤول، وتعاون الجميع، لينجو العراق من هذا الوضع الصعب ولا تفلت الأمور من عقالها”.

ومضى يقول “ونؤكد من جديد أن إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، سيساعد في الحل وخلق التفاهم بين الأطراف العراقية، ولهذا ندعو مرة أخرى كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل والاجتماع فيها وتدشين حوار جاد لتجاوز هذا الوضع المتأزم للبلد”.

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