“إذا استمرت الفوضى”.. الكاظمي سيقدم على خطوة “أخلاقية ووطنية”

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن “الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس، يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل، بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة”.

وقال في كلمة للعراقيين، “أتحدث إليكم اليوم، ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي”.

وحذر الكاظمي من أنه ” إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع والتناحر، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية، وسأعلن خلو منصب رئيس الوزراء في الوقت المناسب وحسب المادة 81 من الدستور العراقي، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ”.

وقدم شكره للقوات الأمنية “التي أُريد لها أن تكون طرفا في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)، فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم”.