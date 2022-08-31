“إذا استمرت الفوضى”.. الكاظمي سيقدم على خطوة “أخلاقية ووطنية”

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن “الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس، يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل، بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة”.
وقال في كلمة للعراقيين، “أتحدث إليكم اليوم، ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي”.
وحذر الكاظمي من أنه ” إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع والتناحر، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية، وسأعلن خلو منصب رئيس الوزراء في الوقت المناسب وحسب المادة 81 من الدستور العراقي، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ”.
وقدم شكره للقوات الأمنية “التي أُريد لها أن تكون طرفا في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)، فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم”.
وقال الكاظمي في كلمته “منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا”.
وشدد على “ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلا وليس شعارا وادعاء”.
وأكد رئيس الحكومة العراقية قوله “شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين”.
وقال “هذا الواقع المخزي يتطلب موقفا صادقا وصريحا لمواجهته والتصدي له”.
وأضاف “كفى ازدواجية الدولة واللادولة”.