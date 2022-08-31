الأمانة و محافظة بغداد تبحثان تنفيذ مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي

وصول مشروع ساحة الحسنين في العاصمة إلى مراحل الإنجاز

بغداد – قصي منذر

بحث امين بغداد عمار موسى كاظم ، مع محافظ بغداد محمد جابر العطا، التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في مناطق اطراف العاصمة. وذكر بيان امس ان (الجانبين ناقشا اعداد وانجازمشاريع مشتركة خاصة بالبنى التحتية ضمن قانون الأمن الغذائي، الذي يتضمن تخصيص ثلاثين بالمائة، من التخصيصات المالية للمحافظة بغداد و الأمانة، لتنفيذ مشاريع الماء والصرف الصحي واكساء الطرق)، واوضح ان (اللقاء تضمن مناقشة تقديم الخدمات للمناطق الواقعة في اطراف العاصمة، التي تعد مسؤوليتها مشتركة بين محافظة بغداد والامانة)، واضاف ان (المشاريع ستشمل عدداً من المناطق الزراعية المسؤولة عنها محافظة بغداد،

مشاريع مشتركة

بعد ادراج مشاريع مشتركة مع الأمانة ضمن خطة واسعة ومفصّلة، تُرسل الى وزارة التخطيط للمصادقة عليها)، مشيراً الى ان (هذا التعاون المشترك سيثمر انشاء مجموعة من المشاريع الخدمية الجديدة، التي تحتاجها مناطق بغداد، حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء). واكد امين بغداد، عمار موسى كاظم، قرب انجاز ساحة الحسنين وسط بغداد. وقال البيان امس ان (كاظم اكد ارتفاع نسب الإنجاز في الساحة ببغداد)، لافتاً الى انها (تعد من الساحات المهمة في جانب الرصافة، حيث شرعت الأمانة بتطويرها، بتمويل من البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية، وتضافر جهود من الوزارات كافة)، مبيناً ان (لوزارة الثقافة دور مهم ، لموافقتها على نقل نصب دجلة والفرات، وهو من الأعمال المهمة للفنان اسماعيل فتاح الترك، التي تتوسط الساحة في بغداد)، واشار الى ان (اعمال تطوير الساحة شملت تنفيذ منظومة الري واعمال زراعية ورصف المماشي بحجر البازلت)،مضيفاً انه ( في الأيام القليلة القادمة ستُفتتح الساحة بعد إنجازها بالكامل لتصبح بصمة مميزة وسط العاصمة)، واعرب كاظم بحسب البيان عن تثمينه لدور جميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المعلم، بالتعاون مع الملاكات العاملة في المشروع)، واكد ان ( هنالك خطة لدائرة المشاريع، التابعة للأمانة، لتطوير الجزء الممتد بين ساحة الحسنين وتقاطع جامعة بغداد، لتقليص الجزرة الوسطية لزيادة استيعاب حركة المركبات، وتخفيف الزخم المروري قرب الجامعة)، منوهاً الى ان (هنالك استحداث شوارع خدمية على جانبي الطريق لخدمة الفعاليات التجارية الموجودة في هذا الشارع، وبناء مواقف جانبية للسيارات). في غضون ذلك، اوضحت حكومة ميسان المحلية، اسباب تلكؤ عدد من المشاريع في منفذ الشيب الحدودي إلى وجود إرباك وتعطيل للعمل بسبب عدم تعاون هيئة المنافذ في القطاعين الفني والخدمي، وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

مشاكل فنية

وقال المحافظ علي دواي في تصريح امس ان (هناك مشكلتين فنية وخدمية، ناتجة من عدم تعاون هيئة المنافذ مع الحكومة المحلية، مع وجود تعليمات تلزم الجهة المستفيدة من تنفيذ المشاريع لتحديد مسارات للعمل)، واضاف ان (حكومة ميسان تعد ذلك ارباك وتعطيل للعمل، بوجود مشاريع متوقفة واخرى متلكئة بسبب عدم التزام الطرف الثاني وهي هيئة المنافذ، سيما وانها لم توافق على تسمية عدد من الموظفين المعنيين للدخول في لجان تنفيذ المشاريع وفقا للضوابط والتعليمات المنصوص عليها بالعقود).

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