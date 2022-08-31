الديمقراطية تؤمّن الإرادة الوطنية , وفي الإنتخابات يجب أن تفوز إرادة الوطن , وما الأشحاص إلا رمز لها؟

فالفوز لا يُشخصَن بل يوطَّن.

بمعنى أن يكتسب الصفات الوطنية , ويترجم مراد الوطن ومصالحه , اللازمة لتحقيق أمن وإستقرار المواطن , وتأكيد قيمته ودوره في بناء حاضره ومستقبله المنشود.

ولهذا تجد العملية الإنتخابية في المجتمعات العريقة ديمقراطيا لها أصولها وضوابطها , التي يكون خيمتها الوطن.

فالدستور الإنتخابي وطني , لا شخصي ولا حزبي ولا فئوي.

ولا يمكن لدولة أن تندحر في العملية الإنتخابية , بسبب مَن يعملون لتأمين مصالح قِوى أخرى , ويأتمرون بأوامرها ويجسدون رؤيتها , فهذا عدوان على الديمقراطية ونسف للوطن والوطنية.

وأمثال هؤلاء يجب على الشعب الوطني الحي أن ينهرهم ويبعدهم , ويمكن للمواطن تقرير ذلك عبر صناديق الإقتراع , بتكرار هزيمتهم ونكران وجودهم , وفي بعض المجتمعات لديهم قدرات مادية وعسكرية وإعلامية , تعزز دورهم التدميري للوطن.

لكن الإرادة الوطنية دوما تنتصر , فلا يوجد في التأريخ أدلة تشير لهزيمتها , فعندما يتلاحم المواطنون ويتمسكون بإرادة الوطن , ويؤمنون بحدوده وسيادته وقيمته ومعانيه , ويعزون المواطنة , فأن أعتى قوة أرضية لا يمكنها أن تنال منهم ومن وطنهم.

فأعداء الإرادة الوطنية ينتمون للآخرين , ويتخذون من نهجهم صراطا للنيل من شعبهم ومصالح الوطن.

فتبا للمعبرين عن تطلعات غيرهم , فالوطن يبقى وهم الذاهبون!!

د-صادق السامرائي

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