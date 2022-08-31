الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق إصدار تأشيرات دخول للروس

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تعليق اتفاقية مُبرمة عام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة، في دول الكتلة للروس، ما يجعل حصول الروس على تأشيرات أكثر صعوبة، وذلك بحسب ما قاله مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وأوضح بوريل: “اتفقنا على وجوب تعليق كامل لتسهيلات التأشيرات الأوروبية، للمواطنين الروس”.

ولفت أيضاً، إلى أنه تم الاتفاق على عدم الاعتراف بجوازات السفر التي تصدرها السلطات الروسية، في المناطق الأوكرانية التي تحتلها.

وأعلن مفوض السياسة الخارجية، أن اجتماع الوزراء في براغ، أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو “لا يمكن أن تبقى كما هي”، مشدداً على ضرورة أن “يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل”.

واعتبر أن هذه الحرب لا تتعلق بروسيا وأوكرانيا فقط، بل تتعلق بالأمن الأوروبي، وتداعياتُها تمتد إلى كل العالم.

من جانبه، حذر الكرملين، الثلاثاء، من أن روسيا سترد على القرار المتوقع للاتحاد الأوروبي، بتعليق منح تأشيرات دخول للروس.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، “نعلم أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الأوروبيين، ونتابع ذلك عن كثب، هذا قرار خطير للغاية، يمكن اتخاذه بحق مواطنينا، ولا يمكن أن يمر هذا القرار دون رد”.

وأضاف: “من خلال ردنا، علينا أن نضمن خدمة مصالحنا على أفضل وجه، ونحمي مصالح مواطنينا، ولا نعرف بعد الإجراءات” التي سيتخذها الأوروبيون.

وقد فرضت دول أوروبية مجموعة عقوبات اقتصادية على روسيا، لمعاقبتها بسبب حربها على أوكرانيا.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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