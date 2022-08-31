المرجع الخالصي يشيد بإنهاء مرحلة صعبة من الفتنة ويؤكد: لا حل للأزمة السياسية التي وضعها الاحتلال إلا ببديل وطني كامل والا فسيستمر الفساد القاتل الذي يولد الفتن دائماً.

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:

مرحلة من الفتنة وقى الله المسلمين شرها، ولابد من الإشادة بمن عمل على إنهاء مرحلة صعبة من مخطط الفتنة حتى لو أخطأ في تأجيجها من أي طرف كان، فسلمية المظاهرات بمطالبها المحقة وعدم ممارسة العنف ضدها، ورصانة الحشد وعدم انجراره إلى المواجهة نقاط تستحق الإشادة؛ ولكنها ليست حلاً لأزمة العملية السياسية التي صنعها الاحتلال، وإذا لم تحل أزمتها ببديل وطني كامل فسيستمر الفساد القاتل الذي يولد الفتن دائماً، وستتفجر الأوضاع مرة أخرى دون ضبط مدياتها ودون إمكانية السيطرة عليها، فهل من عاقل وهل من مدّكر؟!.

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