Posted on by

بيان جديد للصدر عن “شهداء الثورة” وحملة السلاح

بيان جديد للصدر عن

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  الثلاثاء بياناً جديداً عزّى فيه عوائل الضحايا الذين سقطوا في الصدامات التي وقعت في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال الصدر في بيان “رحم لله شهداء الثورة (السلمية)”، مضيفاً “فإني بعد أن أعزي نفسي بهم.. فإني أسأل الله الصبر السلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى”.

وتابع “على أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوقهم غير منقوصة فهذا أقل ما يمكن أن نرد من جميلهم”.

ومضى الصدر قائلاً “أسال الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلاً حياً كنتُ أم ميتاً”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close