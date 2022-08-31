تعود لعصور مختلفة.. الثقافة تتسلم أكثر من 216 قطعة أثرية

ثقافة

تسلمت دائرة المتاحف العامة، إحدى تشكيلات هيأة الآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أكثر من 216 قطعة آثارية تعود لعصور ومواقع مختلفة بجنوبي العراق.

وقام بعملية تسليم القطع الأثرية جهاز المخابرات العراقي بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم.

وقال ناظم في تصريح تابعته utv: تسلمنا اليوم عدداً كبيراً من القطع الأثرية تعود إلى عصور مختلفة، من عصر حلف إلى العصور الإسلامية، وبعضها عليها كتابات آرامية عبارة عن قدور لصهر المعادن، ومسكوكات معدنية إسلامية، وآثار مختلفة منها مسارج ومقاشط وسكاكين، ودمىً معدنية، وجرار فخارية مزججة مختلفة الأحجام والأشكال.

مشيراً إلى أنَّ الوزارة متمثلة بهيأة الآثار والتراث، ماضية بالتنسيق مع جهاز المخابرات، ووزارتي الخارجية والداخلية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل استرداد كافة الآثار التي تخرج عن طريق النبش العشوائي، والعمل سوية على محاربة ومكافحة السرقة، والاتجار غير المشروع بها بهدف المحافظة عليها وحمايتها كونها تشكل أثراً إنسانياً مهماً.

وأوضح أنَّ الوزارة والهيأة لا يقتصر عملها على ذلك، بل لدينا ملفات خارجية ومنها في لندن وأمريكا لعودة قطع آثارية عراقية رغم قلة أعدادها لكنها تشكل أهميةً كبيرةً في مجال الآثار من الناحية الإنسانية والعلمية والثقافية.

ودعا وزير الثقافة جميع المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية للتعاون مع هيأة الآثار لإعادة القطع الآثارية المسروقة والعمل سوية على حمايتها من التجاوز والسرقة خدمة للمصلحة العامة.

تحرير: سرمد القيسي

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