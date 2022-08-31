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جونسون يرفض استبعاد عودته الى الحياة السياسية في بريطانيا

رفض رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، استبعاد عودته إلى الحياة السياسية، قائلا إن الناس يهتمون بالنطاق العريض أكثر من “مصير هذا السياسي أو ذاك”.

ولدى سؤاله عن التقارير التي تفيد بأنه يخطط للعودة في المستقبل إلى الحياة السياسية، قال جونسون إن الناس أكثر اهتماما بـ”اليوم الحالي”.

ومن المقرر الإعلان عن خليفة جونسون في زعامة حزب المحافظين يوم 5 سبتمبر، على أن يتولى الفائز رئاسة الحكومة في اليوم التالي.

وحسب استطلاعات الرأي فإن وزيرة الخارجية ليز تراس، تتقدم على منافسها وزير المالية المستقيل ريشي سوناك في السباق لرئاسة الحزب والحكومة.

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