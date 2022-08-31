رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها

قررت السلطات العسكرية رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات، مؤكدة عودة الحياة إلى طبيعتها بعد يومين من المواجهات في المنطقة الخضراء ببغداد.

وذكرت قيادة العلميات المشتركة في بيان لها أنه “تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات بعد أن تم فرضه أمس الأول بسبب الاحداث التي حصلت في المنطقة الخضراء”.

وأضاف البيان، أن “الحياة في بغداد والمحافظات عادت إلى طبيعتها”.

إلى ذلك، أكد مصدر بقيادة العمليات في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، “رفع كافة السيطرات والمرابطات من العاصمة لتسهيل انسيابية الحركة بعد رفع حظر التجوال الشامل”.

وأضاف “فيما يخص نفق الزيتون ستباشر أمانة بغداد بأعمال التنظيف والتأهيل استعدادا لإعادة افتتاحه بعد غلق استمر أكثر من شهر”. وقال قائد عمليات بغداد أحمد سليم، في تصريح لوسائل إعلام تابعته (المدى)، إن “القطعات الأمنية كانت ملتزمة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين”.

وأضاف سليم، ان “قيادة عمليات بغداد عملت بعد ذلك على تأمين انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء”.

وأشار، إلى أن “جميع القطعات من الجيش والشرطة الاتحادية ومديرية المرور العامة وقيادة النجدة انتشرت في الشارع من أجل ممارسة واجباتها”.

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان لمديرية المرور تلقته (المدى)، أن “مفارز ودوريات مديرية المرور العامة وبإشراف مباشر من مدير المرور العام باشرت بإزالة الكتل الكونكريتية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقطعات الماسكة للأرض”.

وأضاف، أنه “تمّ فتح الطرق التي كانت مغلقة والآن جميع الطرق سالكة أمام حركة السير والمرور”.

ونفت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، قيام ‏طائرات بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء، مشددة على أهمية توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته (المدى)، أنه “في الوقت الذي أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو او صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة ايهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً، نلاحظ أن هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع بدون التدقيق فيها”.

وأضاف البيان، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي من نشره أن هناك ‏طائرات تقوم بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء”.

وتابع: “نود أن ننوّه بأن هذا الفيديو يعود إلى عمليات تدريب قام بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق”، داعياً الجميع الى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية”.

وكانت السلطات العسكرية قد قررت فرض حظر شامل للتجوال بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة عصر يوم الاثنين الماضي، داعية المواطنين إلى الالتزام به، فيما شهدت بغداد زحاما مروريا شديدا خلال الساعتين الأولى من الحظر نتيجة توجه المواطنين إلى منازلهم مع اكتظاظ واضح على الاسواق ومحطات تعبئة وقود السيارات.

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