“ريشة فنان”.. عنوان معرض تشكيلي في بغداد

ثقافة

بالتعاون مع مؤسسة شمس للسلام.. أقامت دائرة الفنون العامة معرضاً تشكيلياً بعنوان “ريشة فنان” على قاعة دائرة الفنون في مقر وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة، فاخر محمد: لقد دأبت دائرة الفنون على احتضان الطاقات، والمواهب الشبابية المبدعة، وإتاحة الفرص لتنمية مواهبها، حيث أقيم المعرض من قبل مجموعة من الشباب الموهوبين من خلال مؤسسة شمس السلام التي تعنى بإبداعات الشباب، مؤكدا أنَّ أبواب دائرة الفنون مفتوحة للشباب الموهوبين كافة.

من جانبه قال مدير المعارض في دائرة الفنون قاسم محسن: تعد هذه الأنشطة نوعاً من أنواع الدعم للشباب، وهنالك الكثير من التجارب الواعدة من قبل رساميها بشخصيات كل رسام أو رسامة وأفكارهم ورؤاهم.

وجاء المعرض كلمسة فنية للتعبير عن كينونة الشباب اليوم، وما يعانيه بعض الفنانين في اللوحات والبعض جسد أفكاره، وما يقلقه،وآخر وثق في أعمال نحتية بطولات حشدنا الشعبي المقدس من خلال بعض المصغرات، وهنالك تجارب تستحق الثناء على الرغم من صغر أعمار الرسامات لكنهنَّ امتلكن جرأة الطرح والتقنيات الجيدة.

وشارك في المعرض (35) فناناً وفنانة بمجموعة من اللوحات التشكيلية وبعض الأعمال النحتية.

تحرير: سرمد القيسي

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