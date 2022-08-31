للمرة الخامسة .. إرجاء محاكمة قاتل الهاشمي

للمرة الخامسة على التوالي ترجئ محكمة عراقية محاكمة المتهم باغتيال الباحث العراقي في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزلة في منطقة زيونة ببغداد في تموز/يوليو 2020.

وهذه المرة أوردت المحكمة في قرار الإرجاء سبباً يعزّز مخاوف عائلة الهاشمي وناشطين حيال مكان وجود أحمد حمداوي عويد الكناني، المتهم بارتكاب عملية الاغتيال والذي أوقفته الأجهزة الأمنية العراقية في منتصف تموز/ يوليو 2021، إذ قالت المحكمة أنه تعذّر جلب المتهم إلى المحكمة.

وستكون الجلسة التالية المفترضة في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وسبق للأجهزة الأمنية أن بثّت اعترافات للموقوف المنتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية يؤكد فيها تنفيذه عملية الاغتيال. وقالت مصادر حينها إن الاعترافات التي بثّت اجتُزئ منها اعترافه بالانتماء إلى إحدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.