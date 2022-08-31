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مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية العراق والسعودية

تلقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الثلاثاء إتصالاً هاتفياً من وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن تضامن المملكة العربيَّة السعوديَّة مع جُمهُوريَّة العراق حكومةً وشعباً ازاء التطورات الأخيرة، مُؤكَّداً دعم المملكة لكافة الجُهُود الراميّة إلى تجنيب العراق وشعبه ويلات الانقسام والصراع الداخليّ، مُضيفاً أنَّ بلاده تدعم أمن واستقرار العراق.

وفي جانب أخر بحث الجانبان مُخرجات زيارة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى الجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، كما تطرقا إلى العلاقات الثنائيَّة بين الرياض وطهران.

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