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أتليتيكو مدريد يتعاقد مع سيرخيو ريغيلون

أعلن أتليتيكو مدريد تعاقده مع الظهير سيرخيو ريغيلون قادما من توتنهام ليعوض البرازيلي رينان لودي الذي انضم لنوتنغهام فوريست الإنكليزي.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “توصل نادينا وتوتنهام هوتسبير إلى اتفاق بشأن إعارة المدافع الذي سيرتدي القميص الأحمر والأبيض خلال موسم 2022-2023”.

وأضاف البيان: “أصبح ريغيلون الآن لاعبًا جديدًا في أتليتكو مدريد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع توتنهام هوتسبير بشأن إعارة المدافع لنادينا حتى نهاية الموسم الحالي”.

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