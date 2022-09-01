إجراءات في أربيل بشأن “النفط الأبيض”

أعلنت مديرية محروقات أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، اتخاذ كامل الإجراءات لتوزيع النفط الأبيض على المواطنين.
وذكر مدير عام المحروقات في أربيل، آوي كاكه شين، أن “المديرية اتخذت كامل الإجراءات لتوزيع النفط الأبيض على المواطنين لكن تنتظر حكومة الإقليم توفير الكميات المطلوبة للبدأ بهذه العملية”.
وأضاف كاكه شين، أن “نسبة التوزيع تعتمد على الكمية التي سيتم توفيرها من قبل حكومة الإقليم، وسيكون هناك اجتماع مرتقب بين مديرية المحروقات ووزارة الثروات الطبيعية، لتوفير النفط الأبيض بجودة عالية”.
ولفت إلى أن “كميات أكبر من النفط الأبيض سيتم توزيعها على المواطنين الساكنين في المناطق الجبلية الباردة، لكن ذلك أيضاً يعتمد على كمية النفط التي سيتم توفيرها من قبل الحكومة في إقليم كوردستان”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط