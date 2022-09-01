الخزرجي العراق يمر بمنعطف سياسي خطير

أكد النائب الدكتور مهند الخزرجي عضو ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، ان العراق يمر بمنعطف سياسي خطير يتطلب من الجميع الجلوس على طاولة الحوار لحلحلة الوضع وصياغة عهد جديد ينسجم مع التغيير المنشود ويحفظ العراق من التدخلات الخارجية التي باتت تتدخل بشكل واضح في رسم شكل السياسة العراقية “.

الخزرجي اكد ان الخطر الذي يحيط بالعراقيين يدركه جميع الساسة الا ان يخشى البعض منهم المواجهة والبعض الاخر مستفيد من الفوضى الامر الذي يدعوهم الى تحمل المسؤولية والعمل بعناوينهم العراقية وعدم الاتكاء على الخارج في ادارة الازمة “.

لافتاً الى ان مرحلة الفوضى لن تنتهي بل ستتفاقم مالم يكن هناك ارادة وطنية تتخلى عن مسمياتها الطائفية والقومية لصياغة وضع جديد يحد من الجمود الذي بات يسيطر على المشهد السياسي كون الجميع ليس بمأمن عما يحدث”.

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