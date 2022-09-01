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الرئيس السيسي يؤكد دعم أنشطة شركة شيفرون في مجال البحث والاستكشاف بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مايكل ويرث رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال البحث والاستكشاف البترولي ، بحضور م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار المسئولين بالشركة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر ، خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج ، نظرا لخبرة الشركة الطويلة في أنشطة ومجالات الشركة. صناعة النفط والغاز عالميًا ، والتي تدعم قطاع البترول في مصر بشكل محوري وتساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها المحتملة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية ، في إطار عمق التعاون وعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تمتد بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره للقاء الرئيس ، وكذلك فخره بنشاط الشركة وحضورها الذي يمتد على مدى عقود في مصر ، مؤكدًا حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية. مع مصر في ظل ما حققته مصر في ظل قيادة رئيس الجمهورية من حيث النمو الاقتصادي. والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها الدولة ، وكذلك على مستوى البنية التحتية للدولة بشكل عام وقطاع النفط والغاز بشكل خاص ، بالإضافة إلى مشاريع التعاون الإقليمي الجارية للربط والنقل وتسييل الغاز ، والتي لها أهميتها. يتزايد في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية.

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