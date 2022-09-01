باسم خشّان يلوّح باعتزال السياسة: شكل الخطاب ’مخجل

لوّح النائب المستقل، باسم خشان، الاربعاء، باعتزاله للسياسة، مشيرا إلى أن “شكل الخطاب السياسي العراقي مخجل”.

وقال خشان في تدوينة ، (31 آب 2022)، “أكاد أقرر اعتزال السياسية لأن شكل الخطاب السياسي العراقي مخجل، ومثير للشفقة على هذا البلد الذي دفن فيه البلغاء والشعراء ولم يلدوا!”.

وأشاد النائب المستقل باسم خشان، في وقت سابق، بقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنهاء اعتصام المنطقة الخضراء.

وقال خشان في تدوينة له (30 آب 2022)، “قرار حكيم من السيد مقتدى، وضع حداً لفتنة لم يعد الخوض في أسبابها مجديا، نتمنى أن يدوم السلم، وأن يتحقق الاصلاح والتغيير تحت مظلة الدستور والقانون”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط