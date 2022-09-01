بايدن يتعهد لإسرائيل بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الرئيس الأميركي يلتقي لبيد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

واشنطن: هبة القدسي

بعد طلب إسرائيلي متكرر لعقد مكالمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد والرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن البيت الأبيض، ظهر الأربعاء، أن الرئيس بايدن تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للتشاور بشأن التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران.

وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن شدد على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح أبداً لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما شدد على أهمية اختتام مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع المقبلة. وقال مكتب لبيد إن المكالمة شهدت حديثاً مطولاً عن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني وكيفية وقف تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن يعقد بايدن اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع الثالث من سبتمبر (أيلول). وقد سبق أن قام بايدن ولبيد بتوقيع تعهد مشترك «اتفاقية القدس» لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وجاء توقيع الاتفاق خلال زيارة بايدن لإسرائيل في يوليو (تموز) الماضي.

ومن المتوقع وصول رئيس الموساد الإسرائيلي إلى واشنطن خلال الساعات المقبلة، في سعي إسرائيلي حثيث لإقناع الدوائر السياسية الأميركية بمخاطر توقيع إعادة إحياء الاتفاق النووي. وتأتي زيارة رئيس الموساد لواشنطن بعد زيارة كل من إيال هولاتا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وبيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي.

وقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت، في حسابه على موقع «تويتر»، إلى أنه يتوجب على بايدن والإدارة الأميركية الامتناع عن توقيع الاتفاق، وقال: «ستوفر هذه الاتفاقية ما يقرب من ربع تريليون دولار إلى جيوب الدولة الأولى الراعية للإرهاب ووكلائها الإقليميين، وستمكّن إيران من تطوير وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزية دون قيود في غضون عامين». وأضاف: «طوال العام الماضي نجحنا في إقناع نظرائنا في البيت الأبيض بعدم الاستسلام للمطالب الإيرانية، وآمل أن يظل هذا هو الحال». وشدد على أن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق، وقال: «إسرائيل ليست ملتزمة بأي من القيود الناجمة عن الاتفاق، وستقوم باستخدام جميع الأدوات لمنع البرنامج النووي الإيراني من التقدم».

ولا يزال الموقف متأزماً مع التشدد الإيراني والإصرار على مطالب بإغلاق ملف التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلن عنها. كما أبدت إدارة بايدن نوعاً من الصرامة في إعلان تقييم الخيارات لدى واشنطن حول الاتفاق، وحث طهران على الاستجابة لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة بايدن ما زالت «تراجع بجدية» التعليقات الواردة من إيران. وأضاف أن المسؤولين الأميركيين «متشجعون» لأن تتخلى إيران على ما يبدو عن بعض المطالب، ملمحاً إلى أن الصفقة تبدو «أقرب» إلى الإبرام من ذي قبل، على الرغم من أن «الثغرات لا تزال قائمة»، وتابع: «من جانبنا، ما زلنا نعتقد أن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة هي أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة هذه المخاوف، لكننا سنواصل مناقشة هذا الأمر مع شركائنا الإسرائيليين».