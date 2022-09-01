بري يؤيد رئيساً جديداً «يجمع ولا يقسّم»

حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية (اليوم)، المواصفات التي يريد توافرها في الرئيس المقبل، وفي خطاب ألقاه أمس قال «سنقترع للشخصية التي تؤمن بعروبة لبنان والتي تجمع وتوحّد ولا تقسّم والتي تمتلك حيثية وطنية ولا تكون هي التحدي». وأضاف «سنقترع للشخصية التي تؤمن بأنّ إسرائيل تمثل التهديد الأول للبنان»، كما دعا إلى «عقد لقاء عام يؤدي إلى اتفاق على الاستحقاقات المقبلة».

وتطرق بري إلى الوساطة الأميركية في قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قائلاً «لا أحد يُراهن على انتظارنا، فنحن لن ننتظر إلى ما لا نهاية. مستعدون للمفاوضات غير المباشرة، لكن ليس إلى أجل غير مسمى». وعلى صعيد الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، عاماً كاملاً، من دون أي تعديل في التفويض الممنوح لها، مندداً باحتفاظ «حزب الله»، من دون أن يسميه، بأسلحة ونشر مسلحين داخل منطقة عمليات القوة الدولية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعاون الجيشين اللبناني والإسرائيلي مع القوة الدولية، لكنه أشار إلى أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع كما دعا القرار 1701 الذي صدر بعد حرب العام 2006. وأقر غوتيريش بأن «يونيفيل» تواجه تحديات جديدة في الاضطلاع بعملياتها. ودعا الحكومة اللبنانية إلى ممارسة «سلطتها الفعلية» على كل الأراضي اللبنانية.

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