تبادل أول وثيقة الكترونية بين إقليم كوردستان وبغداد

أعلنت دائرة الإعلام والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تبادل أول وثيقة مع بغداد بشكل إلكتروني.
وقال مدير عام التنمية الصناعية في وزارة التجارة بإقليم كوردستان، كوفند جلال، إن “تبادل معاملات الشركات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، سيصبح إلكترونية بشكل كامل، وقد جرى اليوم إرسال أول وثيقة إلى الحكومة الاتحادية وفق هذا النظام”.
وأضاف، أن “معاملات الشركات كانت تتأخر في السابق لمدة شهرين، لكن مع تطبيق هذا النظام سيصبح بالإمكان الانتهاء من هذه المعاملات خلال أيام قليلة فقط”، مشيراً إلى “تخصيص موظفين للعمل على هذا النظام الجديد”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط