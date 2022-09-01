“كتائب الإمام علي” تغلق مكتبها في البصرة

قررت “كتائب الإمام علي” أحد الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، يوم الخميس، غلق مكتبها في محافظة البصرة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها البلد.

وقالت الحركة في بيان اليوم، إنه “تقرر غلق مكتب حركة العراق الاسلامية كتائب الامام علي في محافظة البصرة لدرء الفتنة وغلق الأبواب بوجه الأطراف التي تريد تنمية الشقاق والخلاف بين الأخوة”.

وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد وجه، اليوم الخميس، بإغلاق مكاتب الحركة في مناطق ومدن العراق كافة وإلى إشعار آخر وذلك بعد الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر العصائب، وآخرين من “سرايا السلام” الجناح العسكري للتيار الصدري في محافظة البصرة وسقط على اثرها أربعة قتلى من الطرفين.

وخاطب الخزعلي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، أتباعه قائلا، “عليكم بحق الحسين عليه السلام ألّا يردَّ منكم أي رد سلبي على الإساءات التي توجه إليّ شخصياً”.

وأضاف أن “هناك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور فوتوا الفرصة عليهم، و افشلوا مخططهم بالسكوت”، مشددا على ضرورة عدم إفشال إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

ووجه الخزعلي عصائب أهل الحق بـ”غلق مكاتب الحركة كافة وإلى إشعار آخر”، لافتا إلى أن “أي مكتب يُراد حرقه، فليحرقوه، ولا تهتموا لذلك فسيعوضكم الله عن ذلك عوضا كبيرا لا تتوقعونه”.

ووجّه صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ”وزير القائد” المقرب من زعيم التيار الصدري، يوم الخميس، تحذيراً صريحاً وشديد اللهجة إلى الخزعلي على خلفية الاشتباكات التي حصلت في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال وزير الصدر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، “احذرك يا قيس إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة، وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، او تثبت انهم لا ينتمون إليك فأنت أيضا وقح”.

وخاطب العراقي الخزعلي قائلا، “كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا فإن أعطيت لنفسك الولاية بقتل اتباعك مثل: (ابا ذر) فلا يعني أنك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الاسود والحشد براء منك ايها الوقح”.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس فتح مسلحون قرب مكتب عصائب أهل الحق الكائن بمنطقة بريهة في البصرة الرصاص صوب عجلة يستقلها حسين فؤاد القيادي في “سرايا السلام” الجناح العسكري للتيار الصدري، ومرافقه مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح فارق الحياة في وقت لاحق من اليوم على إثرها.

وأفادت حركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، في وقت سابق من اليوم، بمقتل عنصرين ينتميان للحركة إثر اشتباكات دارت مع مقاتلين من “سرايا السلام” في محافظة البصرة.

ونعت الحركة في بيان، كلاً من: علي صبّار الحريشاوي، و سرمد حسين المحمداوي “أثناء تأديتهما الواجب في مقرات الحشد الشعبي”.

وتأتي هذه الأحداث بعد اندلاع صدامات مسلحة ليلة الاثنين على الثلاثاء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد التي تضم مباني حكومية ومقار البعثات الدبلوماسية بين مناصري التيار الصدري وفصائل مسلحة موالية لإيران مما اسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

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