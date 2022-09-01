Posted on by

منظمة “بدر” تنأى بنفسها عن “أبو كرار الكرادي” ومنشوراته المحرضة

نأت منظمة “بدر” بزعامة الأمين العام هادي العامري، يوم الخميس، بنفسها عن المدعو “ابو كرار الكرادي” وما يروجه من منشورات محرضة على العنف في مواقع التواصل الاجتماعي باسم المنظمة.

وأوضح مكتب الثقافة والاعلام للمنظمة في بيان، “ظهرت في بعض صفحات التواصل منشورات مذيلة باسم ابو كرار الكرادي يدعي فيها انه من ابناء بدر ، وقد تضمنت تلك المنشورات تحريضا على العنف بما يخالف توجهات قيادة بدر وموقفها المعروف”.

وأضاف البيان ان “هذه المنشورات لا علاقة لها بمنظمة بدر او انصارها او جمهورها ، وقد تم ترويجها عبر صفحات وهمية واسم وهمي”.

وحذر البيان “صاحب هذه المنشورات من الاستمرار في هذه اللعبة المكشوفة” ، مؤكدا أنه “نحذر كل من تسول له نفسه نشر مثل هذه الاكاذيب البائسة باسم بدر والتي لا تصب الا في خدمة اعداء العراق”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close