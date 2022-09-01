منظمة “بدر” تنأى بنفسها عن “أبو كرار الكرادي” ومنشوراته المحرضة

نأت منظمة “بدر” بزعامة الأمين العام هادي العامري، يوم الخميس، بنفسها عن المدعو “ابو كرار الكرادي” وما يروجه من منشورات محرضة على العنف في مواقع التواصل الاجتماعي باسم المنظمة.

وأوضح مكتب الثقافة والاعلام للمنظمة في بيان، “ظهرت في بعض صفحات التواصل منشورات مذيلة باسم ابو كرار الكرادي يدعي فيها انه من ابناء بدر ، وقد تضمنت تلك المنشورات تحريضا على العنف بما يخالف توجهات قيادة بدر وموقفها المعروف”.

وأضاف البيان ان “هذه المنشورات لا علاقة لها بمنظمة بدر او انصارها او جمهورها ، وقد تم ترويجها عبر صفحات وهمية واسم وهمي”.

وحذر البيان “صاحب هذه المنشورات من الاستمرار في هذه اللعبة المكشوفة” ، مؤكدا أنه “نحذر كل من تسول له نفسه نشر مثل هذه الاكاذيب البائسة باسم بدر والتي لا تصب الا في خدمة اعداء العراق”.

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