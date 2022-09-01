منظمة تتوقع اندلاع حرب اهلية وعرقية بين العرب والامازيغ بمنطقة القبائل بالجزائر

تحذيرات من سيناريو حرب اهلية وعرقية فى الجزائر بسبب منطقة القبائل

بيان صحفى

قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان توترات قادمة وحرب اهلية وفتنة بين العرب والامازيغ ستندلع داخل منطقة القبائل بالجزائر واوصت الحكومة الجزائرية بمكافحة كافة اشكال التهميش لسكان مناطق القبائل بالجزائر باعتبارهم جزائريين مع احترام هوية وخصوصية منطقة القبائل

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان توترات قبلية وعرقية قادمة بمناطق القبائل الامازيغية بمختلف الولايات الجزائرية بسبب التهميش لمناطق القبائل الامازيغية

واضاف ان الجزائر يجب ان تتخذ اجراءات بشان القضاء على كافة مظاهر التهميش لسكان منطقة القبائل كخطوة لوقف الحرب الاهلية والعرقية بين العرب والامازيغ بمناطق القبائل التى قد تكون على الابواب

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