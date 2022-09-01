هيئة مراقبة السلامة النووية في فنلندا: رصدنا كميات صغيرة من النظائر المشعة في كوتكا

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قالت هيئة مراقبة السلامة النووية، في فنلندا، الأربعاء، إنه تم رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة، في عينات الهواء التي تم جمعها في كوتكا، جنوب شرق البلاد، دون أن تشكل خطراً على الصحة العامة.

وذكرت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي، في بيان لها أن “النشاط الإشعاعي المرصود، ليس له أي تأثير على البيئة أو صحة الإنسان، إذ كانت التركيزات منخفضة جداً”.

ومن الممكن أن تتسرب كميات صغيرة من الزركونيوم والنيوبيوم، إلى الهواء من وقود محطة للطاقة النووية أثناء صيانة المحطة”، بحسب هيئة الأمان الإشعاعي والنووي.

وأضافت الهيئة، أنه أثناء جمع العينة، كانت التيارات الهوائية تتدفق إلى كوتكا، من الشرق والجنوب الشرقي، لكن مصدر الإشعاع غير معروف.

من جانبه، قال متحدث باسم الهيئة، إنها لا تعتزم إجراء مزيد من التحقيقات، لأن مثل هذه الأمور “طبيعية تماماً”.

من الجدير بالذكر، أن فنلندا والسويد وروسيا، تمتلك عدداً من مفاعلات الطاقة النووية.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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