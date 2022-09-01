الاتحاد الإنجليزي ينظر في أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل

يبحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حادثة وقعت في مباراة ليفربول ونيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث ظهر أن أحد أعضاء الجهاز الفني لنيوكاسل ألقى زجاجة على دكة ليفربول بعد أن سجل فابيو كارفاليو هدف الفوز لليفربول في الوقت المحتسب بدل الضائع. في المباراة التي أقيمت يوم أمس الأربعاء على ملعب أنفيلد. .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن مشادة وقعت بين لاعبي الفريقين والجهاز الفني بعد أن سجل كارفالو هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة ، ليتمكن ليفربول من قلب هدفه إلى. فوز 2-1.

يدرس اتحاد الكرة اللقطات وسينظر في تقرير الحكم أندريه مارينر قبل أن يقرر ما إذا كان سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأعطي الحكم خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه لعب ثلاث دقائق إضافية ، وفي نهايتها سجل كارفالو هدف الفوز بعد ركلة ركنية.

تلقى حارس نيوكاسل نيك بوب العلاج خلال الوقت الإضافي بينما سقط العديد من اللاعبين على أرض الملعب بسبب الإجهاد.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله ألكسندر إيزاك قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول ، لكن روبرتو فيرمينو عادل النتيجة في الدقيقة 60 قبل أن يسجل ليفربول هدف الفوز في الوقت القاتل.

وتصافح مدرب نيوكاسل إيدي هاو ومدرب ليفربول يورجن كلوب في نهاية المباراة وقلل الاثنان من شأن الحادث في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

عندما سئل هاو عن المشاجرة قال: “ليس لدي أي فكرة. كنت أفكر فقط فيما حدث للتو”.

وأضاف كلوب: “بصراحة ، لم أر ذلك. أدرت وجهي للاحتفال وعندما استدرت فوجئت بما حدث على الجانب الآخر ، لذا لا يمكنني قول أي شيء عما حدث”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط