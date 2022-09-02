أربعة قتلى من العصائب و سرايا الصدر في إشتباكات البصرة

أفادت حركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، يوم الخميس، بمقتل عنصرين ينتميان للحركة إثر اشتباكات دارت مع مقاتلين من “سرايا السلام” الجناح العسكري للتيار الصدري، وذلك في محافظة البصرة.

ونعت الحركة في بيان، كلاً من: علي صبّار الحريشاوي، و سرمد حسين المحمداوي “أثناء تأديتهما الواجب في مقرات الحشد الشعبي”.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس فتح مسلحون قرب مكتب عصائب أهل الحق الكائن بمنطقة بريهة في البصرة الرصاص صوب عجلة يستقلها حسين فؤاد القيادي في “سرايا السلام” الجناح العسكري للتيار الصدري، ومرافقه مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح فارق الحياة في وقت لاحق من اليوم على إثرها.

وتأتي هذه الأحداث بعد اندلاع صدامات مسلحة ليلة الاثنين على الثلاثاء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد التي تضم مباني حكومية ومقار البعثات الدبلوماسية بين مناصري التيار الصدري وفصائل مسلحة موالية لإيران مما اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وجّه صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ”وزير القائد” المقرب من زعيم التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، تحذيراً صريحاً وشديد اللهجة إلى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي على خلفية الاشتباكات التي حصلت في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال وزير الصدر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، “احذرك يا قيس إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة، وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، او تثبت انهم لا ينتمون إليك فأنت أيضا وقح”.

وخاطب العراقي الخزعلي قائلا، “كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا فإن أعطيت لنفسك الولاية بقتل اتباعك مثل: (ابا ذر) فلا يعني أنك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الاسود والحشد براء منك ايها الوقح”.

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