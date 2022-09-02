أنتوني “شيطان أحمر”.. تفاصيل صفقة الـ100 مليون يورو

أنتوني رحل بصفقة قياسية للدوري الهولندي © AFP

انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل صفقة قياسية في هولندا قد تصل إلى 100 مليون يورو، حسبما أعلن الناديان الثلاثاء.

وكتب أياكس في بيانه: “يخضع الانتقال للتفاصيل الطبية والتعاقدية للناديين واللاعب. وافق أياكس على انتقال بقيمة 95 مليون يورو. مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو”.

أما يونايتد، فكتب: “توصل يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على تصريح دولي”.

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هي أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الهولندية، بعد انتقال فرانكي دي يونغ من أياكس أيضا إلى برشلونة الإسباني مقابل 86 مليون يورو.

أنتوني (22 عاما) ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ، بعد وصول قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز هذا الصيف بـ67 مليون يورو.

كما وصل إلى ملعب “أولد ترافورد” لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني بأكثر من 80 مليون يورو، والظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا (17 مليون يورو) من فاينورد الهولندي، وصانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد الإنجليزي بعقد حر

وكان أياكس رفض 3 عروض من يونايتد الراغب بضم أنتوني، بتوصية من تن هاغ الذي أشرف عليه في العاصمة الهولندية.

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وقد يخفف قدوم أنتوني من تمسك يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الراغب بالرحيل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض “الشياطين الحمر” البطولة القارية الرديفة “يوروبا ليغ”.

وولد أنتوني في ساو باولو في 24 فبراير 2000، وانتقل إلى أياكس عام 2020، وخاض معه 82 مباراة سجل فيها 24 هدفا، وأحرز لقب الدوري الهولندي مرتين في 2021 و2022 بالإضافة إلى الكأس المحلية في 2021.

وسجل اللاعب الدولي هدفين وتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات مع منتخب البرازيل، الذي يستعد للمشاركة في مونديال 2022 نهاية العام الجاري، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة.