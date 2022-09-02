ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير هيرات إلى 46 قتيلا بينهم رجل الدين البارز مولوي مجيب الرحمن أنصاري

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في مسجد بمدينة هيرات شمالي غرب أفغانستان، الجمعة، إلى 46 قتيلا و84 جريحا.

وقالت وكالة أنباء “وخت” المحلية، إن انتحاريا فجر نفسه في المسجد وتسبب بقتل 46 شخصا وإصابة 84 آخرين.

وكشف الوكالة عن هوية 18 شخصا من القتلى و30 من المصابين في الهجوم.

بدوره، أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، في بيان، مقتل رجل الدين البارز مولوي مجيب الرحمن أنصاري، في الهجوم.

وقال مجاهد إن “الإمارة الإسلامية حزينة للغاية لاستشهاده، وسيعاقب الجناة على أفعالهم الشريرة”، بحسب ما نقل موقع “بختر نيوز” الأفغاني.

وبحسب قناة “طلوع نيوز”، فإن أنصاري كان هدف تفجير انتحاري.

وفي وقت سابق اليوم، قال محمد داود محمدي، المسؤول في مركز الإسعاف في هرات، في تصريح صحفي، إن “سيارات الإسعاف نقلت 18 جثة، و21 مصابًا جراء الانفجار إلى مستشفيات هرات”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وكان أنصاري (خطيب مسجد) معروفا بانتقاده لحكومات أفغانستان المدعومة من الغرب على مدى عقدين، وينظر إليه على أنه مقرب من طالبان التي سيطرت على البلاد قبل عام مع انسحاب القوات الأجنبية.

ولم تعلن أي جهة حتى لحظة نشر الخبر مسؤوليتها عن التفجير.

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