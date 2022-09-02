الروبوت: هل يمكن أن يساعد في تقديم العلاج النفسي للأطفال؟

يعكف فريق من الباحثين بجامعة «ميجيل هيرنانديز» الإسبانية على تطوير روبوت يحمل اسم «أيسوي 1» للمساعدة في علاج الأطفال الذين يعانون أعراض اضطرابات نفسية ناجمة عن مرض التوحد. وتهدف هذه الجهود إلى بحث السبل التي يمكن من خلالها للروبوت المساهمة في تحسين جلسات العلاج التي تجرى في عيادات الجامعة. ويعتمد أسلوب العلاج المتبع حاليا بالجامعة لمساعدة الأطفال مرضى التوحد على استخدام الروبوت أيسوي بالفعل كمساعد للاختصاصي المعالج، ولكن أعضاء فريق البحث يريدون دمج خبراتهم في مجال العلاج النفسي السلوكي وعلوم الروبوتات في ابتكار أساليب جديدة لجعل الروبوت أكثر فائدة في جلسات العلاج. ويعكف الفريق على تطوير الروبوت واختباره على الأطفال مرضى التوحد بالعيادات الخارجية للجامعة، وتكمن الفكرة في أن الطفل المريض يمكنه عن طريق التفاعل مع الروبوت أن يقوم بتحسين مهاراته الانفعالية الاجتماعية والذهنية، ويستطيع الروبوت بعد تطويره أن «يعاون» الاختصاصي المعالج عن طريق التعبير عن الانفعالات المختلفة، بحيث يستطيع الطفل المريض التعرف عليه، كما يمكنه اقتراح ألعاب تستهدف تنمية المهارات المختلفة.

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