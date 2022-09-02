السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج

‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬السعودية‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬تأشيرة‭ ‬الزيارة‭ ‬بغرض‭ ‬السياحة،‭ ‬شملت‭ ‬توسيع‭ ‬الفئات‭ ‬المؤهلة‭ ‬وتوفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬للراغبين‭ ‬بزيارة‭ ‬المملكة‭ ‬لغرض‭ ‬السياحة‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬بموجب‭ ‬لائحة‭ ‬تأشيرة‭ ‬الزيارة‭ ‬لغرض‭ ‬السياحة‭ ‬المعدلة‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عقيل‭ ‬الخطيب،‭ ‬ترحب‭ ‬المملكة‭ ‬بالمقيمين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وكذلك‭ ‬بالحاصلين‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬الشينغن‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬يمكنهم‭ ‬دخول‭ ‬المملكة‭ ‬بتأشيرة‭ ‬سياحية‭ ‬إلكترونية‭ ‬يمكنهم‭ ‬التقديم‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬visitsaudi‭.‬com‭/‬visa،‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإقامة‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬بحسب‭ ‬المهن‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬أقارب‭ ‬حامل‭ ‬تأشيرة‭ ‬الإقامة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬القادمين‭ ‬برفقته،‭ ‬وعاملي‭ ‬الخدمة‭ ‬المنزلية‭ ‬القادمين‭ ‬برفقة‭ ‬كفلائهم‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬منحت‭ ‬اللائحة‭ ‬المعدلة‭ ‬استثناء‭ ‬للحاصلين‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬سياحية‭ ‬أو‭ ‬تجارية‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬اتفاقية‭ ‬شنغن،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬للدولة‭ ‬المانحة‭ ‬للتأشيرة‭. ‬ويدخل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬أقارب‭ ‬حامل‭ ‬التأشيرة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬القادمون‭ ‬برفقته،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أقارب‭ ‬حامل‭ ‬الإقامة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬القادمون‭ ‬برفقته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأشيرة‭ ‬عند‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬منافذ‭ ‬المملكة‭ ‬البرية‭ ‬أو‭ ‬البحرية‭ ‬أو‭ ‬الجوية‭.‬

كذلك‭ ‬أكدت‭ ‬لائحة‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬المعدلة‭ ‬على‭ ‬السياح‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الامتثال‭ ‬للأنظمة‭ ‬والتعليمات‭ ‬المتبعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حمل‭ ‬الوثائق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للهوية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭. ‬كما‭ ‬نوهت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬لا‭ ‬تتيح‭ ‬أداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬وأداء‭ ‬العمرة‭ ‬أثناء‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭.‬