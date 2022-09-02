Posted on by

العراق يصدر نفطاً بنحو 10 مليارات دولار في شهر آب الماضي

أعلنت وزارة النفط يوم الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”،

وقالت الوزارة في بيان لها ان مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (101) مليون (859) ألفا و(528) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.784) مليارات دولار.

وأضافت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(750) ألف برميل، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(109) آلاف و(528) برميلا.

وأشارت الى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(286) ألف برميل في اليوم.

فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (96.05) دولاراً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close