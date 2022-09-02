المبعوث الامريكي يكشف موقف واشنطن الواضح والصريح من التصعيد التركي ويتوعد بدعم اقتصادي وسياسي لشمال وشرق سوريا

ولات خليل – وكالات

كشف الممثل الأعلى للولايات المتحدة في شمال وشرق سوريا موقف بلاده الواضح والصريح من الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وتصعيدها العسكري.

جاء ذلك خلال زيارته المستمرة لمناطق شمال وشرق سوريا حيث أكد في لقاء له من احزاب سياسية إدانة بلاده للتصعيد العسكري التركي ورفض هجماتها على المنطقة.

كما واضاف بان بلاده ومن خلال تمثيلها الحقيقي في شمال وشرق سوريا تسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي وليس فقط العسكري لمناطق شمال وشرق سوريا.

كما وتطرق ايضا لملف مخيم الهول والذي يشهد حملة أمنية ضد داعش وخلاياه حيث اكد حث الولايات المتحدة الدول لاستعادة رعاياها من المخيم وحل الازمة الراهنة.

يشار بان الولايات المتحدة اعادت للواجهة الملف السوري من خلال اجتماعات جنيف والتي اكدت ضرورة حل الملف السوري وإنهاء معاناة الشعب السوري.

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