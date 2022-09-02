النائب علي شداد يحذر من تداعيات الاحداث في البصرة ويدعو الى التدخل المباشر لنزع فتيل الازمة



دعا النائب “علي شداد” جميع الجهات السياسية وغير السياسية الى التدخل المباشر والعمل الجاد لإنهاء الصراع الدائر في محافظة البصرة والحد من حالة التوتر الذي قد تشهده المحافظة بسبب ما خلفته احداث الليلة الماضية من اعمال عنف واشتباكات متبادلة اودت بحياة مجموعة من الاشخاص واصابة اخرين فضلا عن الضرر الذي لحق بممتلكات المواطنين” .

وقال “شداد” ان تداعيات الاحداث الجارية في البلد يجب ان لاتنعكس على محافظة البصرة وان لاتكون مبررا لاقتتال الاخوة” ، مشيرا الى ان “العنف المتبادل وازهاق مزيد من الارواح عوامل قد تتسبب بخروج الوضع عن السيطرة” .

وثمن “شداد” الجهود التي عملت على احتواء الازمة واتخاذ خطوات جدية وواقعية لإنهاء تداعيات الاحداث في محافظة البصرة والحد من اعمال العنف المتبادل بين طرفي النزاع” ، داعيا “القوات الامنية الى فرض جدار عازل في الاماكن التي يعتقد انها مؤهلة لشعل فتيل الازمة من جديد وابعاد الاطراف المتنازعة قدر الممكن عن بعضها”

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