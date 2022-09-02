اليوم العالمي للاجئين.. نجوم ومشاهير حول العالم بدأوا حياتهم لاجئين

اليوم العالمي للاجئين .. نجوم ومشاهير حول العالم بدأوا حياتهم كلاجئين

من الداخل

اليوم ، 20 يونيو من كل عام ، هو يوم اللاجئ العالمي. اليوم ، هناك أكثر من 25 مليون لاجئ في العالم ، وفقًا للأمم المتحدة. على الرغم من أن اللاجئين يكافحون من أجل البقاء في ظل ظروف غير عادية ، فقد أصبحوا أيضًا مشهورين وقدموا مساهمة كبيرة في المجتمع. تعرف على أبرز نجوم اللاجئين في العالم بحسب الموقع.“:

الممثلة ريتا أورا

ما لا يعرفه الكثيرون هو أن المطربة والممثلة والموديل ريتا أورا كانت تبلغ من العمر عامًا عندما فرت عائلتها من الاضطهاد العراقي في كوسوفو. ولدت ريتا أورا لأبوين ألبان في يوغوسلافيا (كوسوفو الآن). أصبحت من المشاهير في لندن.

الممثلة ميلا كونيس

الممثلة المعروفة ميلا كونيس جاءت إلى لوس أنجلوس من أوكرانيا بتأشيرة لجوء ديني في عام 1991 عندما كانت في الثامنة من عمرها ، وذكرت أنه بعد الهولوكوست ، لم يُسمح لهم بالتدين في روسيا ، لكن والدها قام بتربيتها ، دكتور … أنها كانت يهودية من الداخل.

مغني الراب كنعان

نجا مغني الراب كنعان من الحرب الأهلية الصومالية وهو يبلغ من العمر 13 عامًا ، وعاش هو وعائلته في نيويورك لمدة عام قبل إعادة الاتصال بوالده في تورنتو ، وفي عام 2010 دفعته أغنيته إلى القيام بذلك. يلوحون بالأعلام إنه من المشاهير حول العالم ، وانتقد تجربته في أغنيات مثل خذ دقيقة من خلال موسيقاه ونشاطه السياسي ، واجه الحرب الصومالية ودعم البرامج التي تساعد اللاجئين.

مادلين أولبرايت

أدى حل الدولة من قبل أدولف هتلر إلى هروب عائلتها والانتقال إلى إنجلترا ، بعد الحرب العالمية الثانية ، عادت عائلة أولبرايت إلى تشيكوسلوفاكيا ، التي أعيد تأسيسها ، ثم انتقلت إلى نيويورك وأطلقت على الولايات المتحدة منزلها. ، وفي عام 1997 أصبحت أول وزيرة خارجية وأطول امرأة في الولايات المتحدة. ولدت يهودية ونجت عائلتها من التطهير العرقي والاضطهاد السياسي.

المغنية وكاتبة الاغاني غلوريا استيفان

ولدت المغنية غلوريا إستيفان في ذروة الحرب في هافانا ، كوبا. هربت عائلتها إلى فلوريدا بعد الثورة الكوبية. انضم والدها إلى الجيش الأمريكي وشارك في غزو Swine Bay. تم تجنيس استيفان في عام 1974 وفاز بسبع جوائز جرامي خلال مسيرته المهنية.

عارضة أزياء إيمان

عارضة الأزياء إيمان ، أول عارضة أزياء سوداء في العالم عندما تمت الإطاحة بالصومال ، اضطرت عائلتها إلى الفرار والاستقرار في كينيا ، ثم سافرت إلى العديد من الأماكن حول العالم ، وصنعت اسمًا لنفسها من خلال العمل الخيري ومستحضرات التجميل الرائدة لمجموعة متنوعة من الدراجات ذات لون البشرة . .

جلوريا استيفان

ريتا أورا

كانان

مادلين أولبرايت

ميلا كونيس

اليوم العالمي للاجئين .. نجوم ومشاهير حول العالم بدأوا حياتهم كلاجئين