تين هاغ يكشف مصير رونالدو قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات

لكن مدرب “الشياطين الحمر”، حسم قضية بقاء رونالدو في صفوف الفريق موسما آخرا، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات ليل الخميس.

وفي تصريحات اعتبرت “حاسمة” حول القضية، قال تين هاغ إن هذه التشكيلة هي التي سيشارك فيها هذا الموسم، دون انتقالات إضافية، قادمة أو خارجة.

هذا التصريح اعتبر “حاسما” بشأن بقاء رونالدو مع الفريق.

وفي مؤتمر صحفي، سؤل المدرب الهولندي إريك تين هاغ حول بقاء رونالدو في النادي: “من الواضح جدا إننا بحاجة للاعبين من مستوى عال”.

وأضاف: “نحتاج الجميع كي نغطي جميع المباريات بلاعبين ذو جودة عالية، للمحافظة على مستوى الفريق”.

بينما يعتبر تصريح تين هاغ بأنه إشارة قوية لبقاء رونالدو مع الفريق، قد يكون فيه توضيحا على أن النجم العالمي ليس ضمن خطة الفريق الأساسي.

تصريح تين هاغ حول “حاجة الفريق لجميع اللاعبين لتغطية جميع مباريات الموسم”، هي إشارة لموقع رونالدو في التشكيلة، الذي يكمن كلاعب “مساند”.