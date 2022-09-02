Posted on by

حادثا دهس وطعن امرأة في بغداد والاستخبارات تتحفظ على طليق الضحية

شهدت العاصمة بغداد مساء الخميس، حادثي دهس وطعن، فيما تحفظت الاستخبارات على طليق ضحية.

وأبلغ مصدر أمني، أن “رجلاً لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس ضمن سريع محمد القاسم بالقرب من الجامعة التكنولوجية، فيما لاذ سائق المركبة بالفرار”.

وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أن “امرأة تعرضت لحادث طعن بسكين بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل منزلها ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد”.

وأوضح المصدر، أن “المعلومة وردت من طليق الامرأة، الذي كان متوجهاً إلى دارها ولاحظها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة”، لافتاً إلى أن “ضابط الاستخبارات وجه بالتحفظ على الرجل، لحين اكمال التحقيقات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close