حجر صحي على أكثر من 20 مليون شخص في مدينة شينغدو الصينية

بكين‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دخل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬حجر‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شينغدو‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الصين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬فيه‭ ‬البلاد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الإصابات‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭. ‬وتستمر‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬استراتيجية‭ ‬صحية‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نسب‭ ‬الإصابة‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬منخفضة‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬مقارنة‭ ‬بدول‭ ‬أخرى‭. ‬

وتُطبّق‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬عدة‭ ‬إغلاقات‭ ‬عامة‭ ‬عند‭ ‬رصد‭ ‬إصابات‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬وإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬شبه‭ ‬إلزامية‭ ‬كلّ‭ ‬72‭ ‬أو‭ ‬48‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬حجر‭ ‬صحي‭ ‬وإغلاق‭ ‬مفاجئ‭ ‬لمصانع‭ ‬وشركات‭. ‬وسجّلت‭ ‬شينغدو،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬157‭ ‬إصابة‭ ‬جديدة‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وأمرت‭ ‬السلطات‭ ‬بإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬على‭ ‬الـ20‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬احتواء‭ ‬تفشي‭ ‬الفيروس‭. ‬

وقالت‭ ‬بلدية‭ ‬شينغدو‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬‮«‬لزوم‭ ‬منازلهم‮»‬‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ (‬10:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬مدّة‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭. ‬وستتمكن‭ ‬كلّ‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬يوميًا‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬للتبضّع‭ ‬ولشراء‭ ‬سلع‭ ‬أساسية،‭ ‬شرط‭ ‬تقديم‭ ‬نتيجة‭ ‬سلبية‭ ‬من‭ ‬فحص‭ ‬‮«‬بي‭ ‬سي‭ ‬آر‮»‬‭ ‬أُجري‭ ‬قبل‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

وتواجه‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬انتشارًا‭ ‬وبائيا‭ ‬محدودًا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬لكنها‭ ‬تطول‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الأقاليم‭ ‬الصينية‭. ‬وأُرجئت‭ ‬العودة‭ ‬الحضورية‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مدن‭ ‬ومناطق‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬بحسب‭ ‬الصحافة‭ ‬الرسمية‭. ‬والوضع‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شينيغ‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬2,5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وهي‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬تشينغهاي‭ ‬الشاسع‭ ‬المحاذي‭ ‬للتيبيت‭ (‬غرب‭). ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬شينزين‭ ‬الجنوبية‭ ‬المحاذية‭ ‬لهونج‭ ‬كونج،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬ليلية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬حيّ‭ ‬نانشان‭ ‬الذي‭ ‬تقع‭ ‬فيه‭ ‬مقرّات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬الضخمة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تينسينت‮»‬‭ ‬لألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬و«زد‭ ‬تي‭ ‬إي‮»‬‭ ‬للاتصالات‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬أماكن‭ ‬الترفيه‭ ‬مثل‭ ‬الحانات‭ ‬ودور‭ ‬السينما‭ ‬وحانات‭ ‬الكارايوكي‭ ‬تلقت‭ ‬أمرًا‭ ‬بالإغلاق‭. ‬

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬نانشان‭ ‬أيضًا‭ ‬تقديم‭ ‬نتيجة‭ ‬سلبية‭ ‬من‭ ‬فحص‭ ‬‮«‬بي‭ ‬سي‭ ‬آر‮»‬‭ ‬أُجري‭ ‬قبل‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬مجمعاتهم‭ ‬السكنية‭. ‬