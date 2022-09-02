دروس كونيّة للمنتديات ألفكريّة

سنقدم أبلغ و أسهل الطرق ألمنهجيّة ألبسيطة لإيصال المفاهيم و الأفكار لتوعية و تثقيف الناس على المحبة و السلام و القيم الكونيّة المفقودة, و العراق بحاجة ماسة و ضروريّة لذلك بدل ثقافة المرتزقة المنشورة بين الناس الآن .. الذين إستنزفوا العراق و كأننا في زمن النظام الصداميّ المقبور الذي كان يستعين بمرتزقة الحبشة و السودان و مصر و غيرهم لقتال الحقّ وملاحقة المفكرين والفلاسفة؛

و آلعراق لا يحتاج بعد لجيوش و مسلحين و أحزاب و تنظيمات و سياسيين و أسرى مرتزقة مصابين بآلأميّة الفكريّة و آلبطالة يتوزّرون المناصب والمراتب والوزارات ويَحكمون لنشر الجهل بعد ما خدموا صدام ويعملون آلآن لغير العراق مُقابل حُصصهم ورواتبهم الحرام! لقد فاضت بهم الساحة و مَلّتْ الأمّة من وجودهم لجهلهم الذي ولّد الفساد و الدّمار و الأنحطاط الأخلاقيّ والقيمي ألذي تسبّب بشكل رئيسي لنهب حقوق الناس بلا ضمير أو رادع .. عبر ثقافة المحاصصة بسرقة أموال الميزانية لمرتزقتهم و حماياتهم و مكاتبهم و وزاراتهم, ولم يعد متسع للتوبة و تكرار الأعتذار و التأسّف بعد ما كذبوا و كذبوا و كذبوا و لم يصدقهم أحد.ألعراق بحاجة ماسّة و ضروريّة لأسعافه بالثقافة و الفكر و الفلسفة و الوعي و المحبة و الصدق لأن المُتّبع حالياً عبر التحاصص لا يزيدهم إلا بُعداً عن الطريق و من سيئ لأسوء.. و حتى الذين يستلمون الرواتب الحرام باتوا ينبذونهم .. بعد ما بلغ السيل الزبى.

لكن مَنْ يستوعب هذا الكلام و من يحترم كتاب الله و آلثقافة و الفكر و الفلسفة و الفلاسفة من المتحاصصين الذين يعادونهم لأنّ بطونهم إمتلأت بآلمال والرواتب والمخصصات الحرام وعقولهم بآلمؤآمرات و الخيانة و الخبث و قصورهم و معسكراتهم بآلحمايات والمرتزقة.

إن أسهل الطرق لتثقيف الناس بآلمعلومات كتابيّاً أيها الكونيّون هي :

ألكتابة بوضوح و كأنّك تريد شرح كتاب لطفل عمره 6 سنوات مع التأكد من فهم الطفل لمقالك, و هنا يتبيّن مهارة و فنّ و قدرة الكاتب على آلتعبير لتفهيم و تعليم الآخرين.

و خطابيّاً : عليك عند آلتحدث للحضور أن تستذكر تجربتك التعليمية الأولى و أنت تحاول ألتعلّم لفهم و وعي موضوع مُعيّن من مُحدّثك(معلّمك) و كيف كنت أحياناً تتمنى أنْ يطرحهُ عليك بإسلوب بسيط لفهمه بإسلوب إيجابي و سلس بخلاف النهج الذي كان يتبعه سلباً .. و الذي يجب عليك تجنبها أثناء خطابك أو محاضرتك و إتباع الإسلوب الأمثل الذي كنت تتمناه أنتَ من محدّثك أو معلمك .. و إيجاباً ؛ بتأكيد و تركيز الأسلوب ألّذي كُنتَ تستوعبه و ترتاح له ممّن كان يُحاول تعليمك أو توضيح مسألة معينة لك, ولا تنس الأمثلة و القصص الهادفة لدعم مبادئ محاضرتك.

حكمة عن آلرّسول(ص)[ما ولّت أمّة أمرها رجلاً قط وفيهم مَنْ هو أعلم منه إلّا لَم يَزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا]. المصدر : بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ١٠ – الصفحة ١٤٣, و أكدّ صحته آية الله ألرّي شهري و غيره أيضاً.

لمعرفة تفاصيل أكثر عن فَنّ الكتابة و آلخطابة, راجع كتابنا الموسوم بـ : [فنّ الكتابة و آلخطابة], عبر آلموقع التالي:

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87-pdf

ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد

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