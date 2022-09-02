متنبئ جوي يتوقع موسم أمطار دون المعدل في الخريف العراقي المقبل

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، موسم أمطار دون المعدل في عموم المحافظات العراقية خلال فصل الخريف المقبل، غير أنه رهن دقة التوقعات بالتقلبات المناخية.

وقال عطية في منشور على فيسبوك، إن “بداية موسم الأمطار تكون فيه كميات الهطول اقل من المعدل العام في عموم مدن العراق للاشهر أيلول، وتشرين الأول، وتشرين الثاني، خصوصا في مدن الشمال”، ويُقصد بـ”مدن الشمال” إقليم كوردستان والمحافظات الشمالية نينوى وكركوك.

واستدرك عطية “هذا لا يعني عدم وجود هطول ولكن نسبته متوقع ان تكون ما دون المعدل لهذه الاشهر بنسبة تصل ما بين 40-50%”، مبينا ان “نماذج الطقس تشير الى ان هناك اتجاهاً لتحسن الفرص في كميات الهطول اعتبارا من شهر كانون الأول وما يليه من اشهر الشتاء والربيع بنسبة تحسن تصل الى 50%، لكن ربما تستمر فرص الامطار اقل من المعدل في بعض مدن شمال العراق”.

وأشار الى ان “درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بقليل، وهذا ملخص لبداية موسم الامطار”.

ونوه عطية “هي توقعات شخصية غير صادرة من مؤسسة حكومية كانت او اهلية، وان عبارة (امطار اقل من المعدل) لا تعني عدم وجود امطار، وبالعكس فان عبارة (امطار فوق المعدل) لا تعني فيضانات”.

واضاف “نعلم جميعاً، ان التوقعات بعيدة المدى عادة ما تكون فيها نسبة خطأ عالية بسبب التقلبات السريعة في منظومات الغلاف الجوي، لذلك سيكون هناك تحديث ان استوجب حسب التطورات”.

واوضح عطية “التوقعات هذه مأخوذة من نماذج طقس عالمية تأخذ بنظر الاعتبار عددا من الظواهر المُناخية المتوقعة وتأثيراتها على واقع الطقس مستقبلا، وان الحالات الجوية المتطرفة كالامطار المفاجئة لا تدخل ضمن نطاق هذه التنبؤات”.

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