محافظ أربيل يوجه بحسن استقبال زوار الأربعينية

وجه محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الخميس، الجهات المعنية بحسن استقبال الزائرين الإيرانيين القادمين إلى العراق لأداء مراسيم الزيارة الأربعينية.

وعقد اليوم اجتماعٌ في ديوان المحافظة برئاسة المحافظ وحضور عدد من المسؤولين، بخصوص الاستعدادات وتوفير الخدمات اللازمة للزائرين الإيرانيين الوافدين للمراقد المقدسة في العراق.

وبعد التباحث حول استعدادات مجيء الزائرين إلى إقليم كوردستان، والذي من المقرر أن يبدأ من مطلع الشهر المقبل، بدخولهم عبر منفذ حاج عمران والانطلاق من أربيل إلى باقي أجزاء العراق، كلف المحافظ جميع الجهات ذات العلاقة بتقديم كافة الخدمات اللازمة للزائرين وتهيئة فرق الصحة والطوارئ والمرور لهم بدايةً من دخولهم أربيل وحتى خروجهم منها.

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