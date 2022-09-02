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وفاة الفنان نور الدين بكر.. أشهر كوميدي مغربي

الفنان المغربي الشهير نور الدين بكر

توفي صباح الجمعة الفنان المغربي الشهير نور الدين بكر، عن سن ناهز 70 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

ووفق ما ذكر موقع “هسبريس” المغربي، فإن بكر توفي هذا الصباح بعد معاناة طويلة مع داء السرطان الذي نخر جسمه لسنوات عديدة.

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ويُعدّ نور الدين بكر من أشهر الكوميديين المغاربة، حيث عاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة مسرح الحي التي قدم معها أفضل المسرحيات في تلك الفترة، من بينها “شرح ملح” و”حب وتبن” سنة 1998.

كما شارك في مسلسلات عدة، أشهرها مسلسل “سرب الحمام” سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات، التي بصم من خلالها الراحل على مشوار مهني حافل بالنجاحات قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية.

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