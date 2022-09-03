اتساع دائرة المرشحين لـ«خلافة الظواهري»

اتسعت أخيراً بورصة الترشيحات المحتملة لخلافة أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة» الذي قُتل في غارة أميركية نُفذت مطلع الشهر الماضي في أفغانستان، لتضم قائمة المرشحين لـ«قيادة القاعدة» أسماء جديدة هي: أبو عبيدة يوسف العنابي، وخالد باطرفي، وعمر أحمد ديري، إلى جانب سيف العدل، وعبد الرحمن المغربي.

ووفق الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية أحمد زغلول، فإن «تنظيم (القاعدة) يشهد حالة (تفكك) الآن»، مضيفاً أن «هذا (التفكك) ظهر بوضوح مع (اختبار) الزعيم الجديد، فالخلاف داخل التنظيم على أشده خصوصاً بين الأفرع حول من (سيخلف الظواهري)».

وأكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية عمرو عبد المنعم، أنه «مع تأخر إعلان القائد الجديد للتنظيم، كثرت الأصوات من داخل التنظيم التي تعارض ترشح سيف العدل، رغم أن جميع التوقعات السابقة كانت تشير إلى أنه صاحب الحظ الأكبر». وشرح عبد المنعم أن «الأصوات المعارضة لسيف العدل ترى أن هناك الكثير من القادة المؤهلين لتحمل مسؤولية قيادة التنظيم خلال الفترة المقبلة، ومن هؤلاء المؤهلين العنابي، وباطرفي، وديري، والمغربي، إضافة إلى بعض الأسماء القيادية الأخرى، خصوصاً في اليمن والصومال»، موضحاً أن «سند المجموعة الرافضة لسيف العدل (وهي مجموعة كانت قريبة من الظواهري)، هو وجوده في إيران، علاوة على كونه كان بعيداً عن المسرح».

وباطرفي، هو زعيم فرع «القاعدة» في شبه جزيرة العرب، وانتقلت الزعامة إليه عقب مقتل قاسم الريمي في غارة أميركية في فبراير (شباط) عام 2020، أما العنابي (المعروف باسم يزيد مبارك) فهو زعيم (القاعدة في بلاد المغرب). وديري، يُعرف باسم أحمد عمر أو أبو عبيد، وهو زعيم (حركة الشباب) الصومالية. أما المغربي أبو محمد أباتي، فقد كان الشخصية الأقرب للظواهري، وكان مسؤولاً عن الإشراف على إرسال الرسائل المشفرة إلى القواعد التنظيمية حول العالم.

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