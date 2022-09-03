الاطار يلمس بادرة حل من الصدر ويثمن مواقفه بشأن منصات التلغرام

اشاد الاطار التنسيقي، الاحد، بخطوات زعيم التيار السيد مقتدى الصدر بشأن ايقاف اكبر تهديد يطال الملف النفطي والاقتصادي في العراق، مبينا ان الايادي الخفية تحاول ضرب الشارع واثارة الفتنة باهم ملف مصيري.

وقال القيادي في الاطار النائب محمد البلداوي في تصريح ان “تصريحات زعيم التيار السيد مقتدى الصدر بتسمية المنصات المغرضة التي حاولت جر انصار التيار او المتظاهرين بشكل عام الى فتح صراع جديد عبر ايقاف اهم شريان في العراق وهو تصدير النفط والموانئ والمعابر”.

وأضاف البلداوي، ان “رفض السيد الصدر كان محط تقدير ويعتبر بادرة حل لمصالح العراق ولا يمكن التفريط بها لمجرد الاهواء السياسية او من اجل خلاف من الممكن حله عبر الحوار”.

واشار الى ان “التحريض على شل المحرك الاساسي للحياة في العراق وهو النفط وما يكمله من المنافذ الحدودية والمؤسسات لا يمكن ان يمر دون محاسبة من يحاول اثارة الفتنة بين انصار التيار والاطار”.

وتابع ان “الحديث عن اعادة البرلمان خارجا عن اسوار الخضراء سابق لاوانه كون الاطار يمد يده مجددا الى التيار قبل اي خطوة “، مبينا ان “الحل سيكون عبر انتظار التوافق مع التيار وفي حال التعذر فان الاطار يسعى لتشكيل حكومة توافقية مع الاطراف السياسية وفي حال تعذر هذا السيناريو فانه سيلجأ الى تمرير حكومة اغلبية نيابية”. انتهى/25

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