البحرية الأمريكية: إيران احتجزت مجدداً طائرة مُسيّرة

من جهته، عرض التلفزيون الإيراني الحكومي صوراً لواحدة من الطائرتين على الأقل على متن سفينة وبحارة ينظرون إليها. وقال إن المدمرة “جماران” التابعة للبحرية الإيرانية عثرت على ”عدد من سفن التجسس المُسيّرة مهجورة في طرق ملاحية دولية” الخميس.